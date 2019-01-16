Ночью на популярном курорте в Одесской области горела база отдыха (фото)

Ночью горело двухэтажное деревянное здание летнего типа в курортной Затоке. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области в курортной Затоке в ночь на 16 января горела база отдыха.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, около 3.20 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании здания на территории базы отдыха «Гранит» в курортном пгт Затока. Подразделения были направлены и работали по повышенному номеру вызова.

«Горело двухэтажное деревянное здание летнего типа и мансарда. Пожарные локализовали пожар в 4.52 и в 6.08 ликвидирован на площади 120 кв. м»,- сообщили в главке.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет. В настоящее время устанавливается причиненный ущерб и причина возгорания.