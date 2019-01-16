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Ночью на популярном курорте в Одесской области горела база отдыха (фото)

11:05, 16 января 2019
Происшествия
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В курортном поселке горела база отдыха / фото odesa.dsns.gov.ua

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, около 3.20 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании здания на территории базы отдыха «Гранит» в курортном пгт Затока. Подразделения были направлены и работали по повышенному номеру вызова.

«Горело двухэтажное деревянное здание летнего типа и мансарда. Пожарные локализовали пожар в 4.52 и в 6.08 ликвидирован на площади 120 кв. м»,- сообщили в главке.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет. В настоящее время устанавливается причиненный ущерб и причина возгорания.

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Теги: #пожар#Затока