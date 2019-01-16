Ночью на популярном курорте в Одесской области горела база отдыха (фото)
11:05, 16 января 2019Происшествия
211 0
Ночью горело двухэтажное деревянное здание летнего типа в курортной Затоке. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
В курортном поселке горела база отдыха / фото odesa.dsns.gov.ua
В Белгород-Днестровском районе Одесской области в курортной Затоке в ночь на 16 января горела база отдыха.
Читайте такжеВ Одесской области водитель "Волги" сбил двух подростков и сбежал, бросив автомобиль
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, около 3.20 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании здания на территории базы отдыха «Гранит» в курортном пгт Затока. Подразделения были направлены и работали по повышенному номеру вызова.
«Горело двухэтажное деревянное здание летнего типа и мансарда. Пожарные локализовали пожар в 4.52 и в 6.08 ликвидирован на площади 120 кв. м»,- сообщили в главке.
Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет. В настоящее время устанавливается причиненный ущерб и причина возгорания.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter