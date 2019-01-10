Спасенный от смертной казни в Иране украинский моряк вернулся в Украину (фото, видео)

Моряк Новичков уже прибыл в Киев – его обменяли на иранского шпиона.

Украинский моряк Андрей Новичков, которому грозила смертная казнь в Иране за якобы убийство мусульманского матроса судна Arezoo, вернулся на территорию Украины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Новичкова обменяли на гражданина Ирана Али Джадуея, которого в Украине обвинили в шпионаже. Иранца своим указом помиловал президент Украины Петр Порошенко. По словам представителей внешней разведки, он уже вернулся в Иран в полночь среды. Детали обмена Новичков отказался рассказывать.

Новичкова в Иране обвинили в убийстве иранского матроса на судне, где Новичков был помощником капитана. Сам он утверждает, что матрос прыгнул в море.

«У меня не было с ним никаких конфликтов. Какие могут быть конфликты с начальством? А человеку, который на полном ходу прыгает в море, не место на судне», — сказал он, пишет Громадське.

Сейчас Новичков едет в Одессу — там его ждет бабушка.

"Сначала домой, а там будет видно", – ответил Новичков на вопрос о том, что будет делать дальше, пишет 24 канал.

Об освобождении Новичкова стало известно 8 января. На то время он находился на территории посольства Украины в Иране.

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Напомним, одесский моряк Андрей Новичков выехал из Украины в ноябре 2016 года. Он подписал контракт на работу старшим помощником капитана иранского судна Arezoo. На судно Новичков сел неподалеку от Шанхая.

На 18-й день плавания в Южно-Китайском море в Новичкова произошел конфликт с одним из матросов. По словам украинца, тот ему грубил, пытался ударить, а после — выпрыгнул за борт. Тогда судно остановили, начали поиски, однако матроса так и не нашли.

После инцидента экипаж судна распустили. Однако в феврале 2017 года Новичкова силой вывели на берег в Иране и доставили в полицию, где от него требовали признания в убийстве матроса. С тех пор Новичков уже был за решеткой. Осенью 2017-го моряк объявил голодовку, а на 11-й день его освободили из-под стражи под личное обязательство консула, запретив покидать Иран до конца расследования. По словам Новичкова, он после освобождения из-под стражи проживал в офисе иранской туристической компании, куда его устроили знакомые консула.

За долгое время расследования дела моряка это дело переквалифицировали из убийства по неосторожности в умышленное убийство. Украинцу грозила смертная казнь через повешивание. Впрочем, у следствия не было доказательств.