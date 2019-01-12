В курортной зоне Одессы на стройке упал башенный кран: есть погибший

Со слов очевидцев, ЧП произошло еще днем.

Сегодня в курортной зоне Одессы, на пляже Ланжерон, на стройке погиб человек в результате падения башенного крана.

Об этом УНИАН сообщили активисты, прибывшие на место происшествия.

В частности, по данным известного активиста Владислава Балинского, на пляже Ланжерон, на стройке возле дельфинария «Немо», рухнул башенный кран. Под упавшими конструкциями оказался рабочий. По предварительным данным, это житель Тарутинского района Одесской области.

Читайте такжеВ Киеве в ТРЦ прогремел взрыв (фото)

Со слов очевидцев, ЧП произошло еще днем, но представители застройщика якобы пытаются скрыть последствия случившегося, тело до сих пор не извлекли из-под крана. На территорию долго не пускали родственников погибшего.

Как сообщают родственники погибшего, инцидент произошел около 16:00. Мужчина, пострадавший от падения крана, все это время лежал без оказания медицинской помощи. Родственники считают, что его можно было спасти, но никто не сделал этого.

На месте много полиции.

Как сообщал УНИАН, в Одессе неоднократно происходили протестные акции из-за строительства высотного здания возле дельфинария.