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В Киеве столкнулись два автомобиля и троллейбус, ДТП закончилось дракой (фото)

09:24, 08 января 2019
Происшествия
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В Киеве произошла авария, которая переросла в драку / Facebook - dtp.kiev.ua

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Как сообщает в Facebook проект dtp.kiev.ua, ссылаясь на свидетелей, один из участников аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Произошла драка. Три полосы перекрыты, объезд по тротуару", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Ивано-Франковской области два человека погибли, 6 госпитализированы.

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Теги: #Киев#ДТП