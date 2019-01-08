В Киеве столкнулись два автомобиля и троллейбус, ДТП закончилось дракой (фото)
09:24, 08 января 2019Происшествия
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Один из участников аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.
В Киеве произошла авария, которая переросла в драку / Facebook - dtp.kiev.ua
На улице Мельникова в Киеве вечером 7 января произошла авария с участием двух автомобилей и троллейбуса.
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Как сообщает в Facebook проект dtp.kiev.ua, ссылаясь на свидетелей, один из участников аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Произошла драка. Три полосы перекрыты, объезд по тротуару", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ДТП в Ивано-Франковской области два человека погибли, 6 госпитализированы.
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