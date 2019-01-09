цей матеріал доступний українською

В Черновицкой области на ребенка упал телевизор (видео)

11:45, 09 января 2019
Происшествия
262 0
В Кицмане на маленького мальчика упал телевизор / Скриншот, ТСН

Читайте такжеВ тернопольской многоэтажке взорвалась граната, есть погибший и пострадавшие (фото)

Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что ребенка доставили в больницу в Черновцах с переломом черепа.

По данным полиции, ребенок играл возле тумбы, на которой стояла плазма, открыл дверцу и потянул их на себя, из-за чего телевизор опрокинулся на мальчика, ударив его по голове. Маленький пациент в состоянии средней тяжести.

Ребенок остается в сознании. По мнению врачей, сейчас угрозы для его жизни нет.

Ранее сообщалось, что в Сумах в многоэтажке упал лифт с 2-месячным мальчиком - ребенок погиб

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ребенок#телевизор