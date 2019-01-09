В Черновицкой области на ребенка упал телевизор (видео)

По мнению врачей, сейчас угрозы жизни ребенка нет.

В городе Кицмань Черновицкой области на годовалого ребенка упал телевизор. Малыша госпитализировали.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что ребенка доставили в больницу в Черновцах с переломом черепа.

По данным полиции, ребенок играл возле тумбы, на которой стояла плазма, открыл дверцу и потянул их на себя, из-за чего телевизор опрокинулся на мальчика, ударив его по голове. Маленький пациент в состоянии средней тяжести.

Ребенок остается в сознании. По мнению врачей, сейчас угрозы для его жизни нет.

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