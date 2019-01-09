В Черновицкой области на ребенка упал телевизор (видео)
11:45, 09 января 2019Происшествия
262 0
По мнению врачей, сейчас угрозы жизни ребенка нет.
В Кицмане на маленького мальчика упал телевизор / Скриншот, ТСН
В городе Кицмань Черновицкой области на годовалого ребенка упал телевизор. Малыша госпитализировали.
Читайте такжеВ тернопольской многоэтажке взорвалась граната, есть погибший и пострадавшие (фото)
Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что ребенка доставили в больницу в Черновцах с переломом черепа.
По данным полиции, ребенок играл возле тумбы, на которой стояла плазма, открыл дверцу и потянул их на себя, из-за чего телевизор опрокинулся на мальчика, ударив его по голове. Маленький пациент в состоянии средней тяжести.
Ребенок остается в сознании. По мнению врачей, сейчас угрозы для его жизни нет.
На Буковине на годовалого ребенка упал телевизор
Ранее сообщалось, что в Сумах в многоэтажке упал лифт с 2-месячным мальчиком - ребенок погиб
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter