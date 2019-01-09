Кровавое Рождество на Киевщине: мужчина стрелял в старшего брата, а женщина попыталась зарезать сожителя

В Киевской области на Рождество из-за распития алкогольных напитков произошло две кровавые семейные ссоры.

В Киевской области на Рождество из-за распития алкогольных напитков произошло две кровавые семейные ссоры: в Макарове мужчина стрелял в родного брата, а в Ирпене женщина из ревности ударила ножом своего сожителя.

Об этом сообщает Нацполиция в Киевской области.

В пгт. Макаров в одном из частных домов, где проживают двое родных братьев, во время застолья между ними произошла очередная ссора, переросшая в драку. Во время выяснения отношений младший брат схватил пистолет и дважды выстрелил в грудь старшему.

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Карета скорая помощи доставила 35-летнего жителя Макарова в больницу, где из него извлекли две пули. Сейчас его жизни ничего не угрожает. У стрелка полицейские изъяли пистолет системы "револьвер" под пули "Флобер". 31-летнего мужчину, который пытался отнять жизнь у родного брата, задержали, ему инкриминируют нанесение умышленных тяжких телесных повреждений.

Еще одна трагедия в семейном кругу произошла в городе Ирпень. Там в одной из квартир по улице Мира женщина из ревности нанесла мужу удар ножом в живот. 45-летнего пострадавшего доставили в больницу, где диагностировали тяжелые повреждения брюшной полости и геморрагический шок из-за кровопотери. Его прооперировали, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

48-летнюю женщину, которая напала на сожителя с ножом, задержали, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - "нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения".