Крушение судна у берегов Турции произошло из-за удара волны – МИД

В результате трагедии погибли 4 украинца, еще 7 пострадавших удалось спасти.

Крушение грузового судна у берегов Турции, в результате чего погибли 4 украинца, произошло из-за удара волны.

Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил начальник Управления департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

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"В территориальных водах Турции потерпело крушение грузовое судно, которое ходило под флагом Панамы. В результате удара волны судно не выдержало, разломалось и начало тонуть. Команда дала береговой охране сигнал о спасении", – отметил Кирилич.

Напомним, грузовое судно под флагом Панамы, вышедшее из российского азовского порта, отправило сигнал бедствия примерно в 148 км (92 милях) от северо-восточной черноморской провинции Самсун. Отмечалось, что в результате трагедии погибли 4 украинца, еще 7 пострадавших удалось спасти.