В Киеве прохожий спас бабушку и ее внучку, которые провалились под лед (видео)

Помочь пострадавшим сначала пытались двое подростков, однако у них ничего не получалось.

На озере Тельбин в Киеве прохожий спас маленькую девочку, которая каталась с горки на тарелке и вылетела в прорубь, а также ее бабушку, которая хотела помочь ребенку, но сама провалилась под лед.

Соответствующее видео обнародовано в Facebook проекта «Киев Оперативный».

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«Сегодня спас жизнь двум людям. Пошли вечером с сыном на прогулку к Тельбину и не доходя ста метров до горки с которой планировали спускаться, увидел, как на бешеной скорости к озеру мчится девочка на тарелке. Через мгновение девочка уже скользила по льду, который замерз по краям озера, и вылетела в прорубь. За ней побежала ее бабушка, стала на край льда чтобы достать из воды внучку, и провалилась», - говорится в сообщении прохожего по имени Сергей Регеда.

По его словам, помощь пострадавшим пытались оказать два парня 12-13 лет, однако у них ничего не получалось.

«Я на ходу крикнул, чтобы они бежали оттуда. Они отошли к берегу, а я распластался на краю проруби и начал тянуть бабушку. Она в это время держала внучку за руку. Поняв, что двоих не вытяну и нужно сначала спасать ребенка схватил левой рукой девочку и одним рывком вытащил на лед. С бабушкой было труднее. Ее одежда стала мокрой и тяжелой. Лед на краю ломкий. Но давая ей указания, как правильно карабкаться на лед - удалось спасти и старушку», - отметил он.

В дальнейшем помощь пострадавшим оказали другие неравнодушные, один человек пообещал отвести женщину и ребенка домой.

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