Мужчина в Сумах героически бросился на спасение собаки, которая провалилась под лед (видео)
14:37, 17 декабря 2018Спасение видов
260 0
Их обоих вытащили спасатели.
В Сумах мужчина пытался спасти собаку, которая провалилась под лед.
В Сумах мужчина нырнул в прорубь, чтобы спасти от неминуемой смерти собаку, которая провалилась под лед. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Вместе с женой мужчина гулял возле реки, услышал жалобное скуление. Когда увидел, как пес барахтается в проруби, без раздумий бросился на помощь. Однако, попав в ледяную воду, 37-летнего спасителя самого стало затягивать вниз.
Читайте такжеВ Днепре спасатели достали собаку из колодца
Обоих – и собаку и мужчину - едва живых доставали из реки водолазы и спасатели. Сейчас мужчина приходит в себя от ледяного душа.
Спасенный пес ночь провел в реанимации в частной ветклинике. С ним уже все в порядке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter