Мужчина в Сумах героически бросился на спасение собаки, которая провалилась под лед (видео)

Их обоих вытащили спасатели.

В Сумах мужчина пытался спасти собаку, которая провалилась под лед.

В Сумах мужчина нырнул в прорубь, чтобы спасти от неминуемой смерти собаку, которая провалилась под лед. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Вместе с женой мужчина гулял возле реки, услышал жалобное скуление. Когда увидел, как пес барахтается в проруби, без раздумий бросился на помощь. Однако, попав в ледяную воду, 37-летнего спасителя самого стало затягивать вниз.

Читайте такжеВ Днепре спасатели достали собаку из колодца

Обоих – и собаку и мужчину - едва живых доставали из реки водолазы и спасатели. Сейчас мужчина приходит в себя от ледяного душа.

Спасенный пес ночь провел в реанимации в частной ветклинике. С ним уже все в порядке.