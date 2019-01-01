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В Харькове мужчине оторвало кисть во время запуска новогоднего фейерверка (видео)

16:31, 01 января 2019
Происшествия
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В Харькове мужчина тяжело травмировался при запуске фейерверка / фото УНИАН

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Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, происшествие случилось около 03.10.

34-летний мужчина получил многочисленные рваные раны лица и ампутацию кисти. Медики госпитализировали пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции, эксперты и взрывотехники, которые осмотрели место происшествия. Сотрудники полиции установили, что данную пиротехнику мужчина приобрел на рынке", - сообщили правоохранители.

Как сообщал УНИАН, в новогоднюю ночь в Борисполе пьяный мужчина залез на главную елку города.

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Теги: #Харьков