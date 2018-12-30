Не прошел фейсконтроль: в Одессе парень угрожал взорвать ночной клуб

Правоохранители в течение часа установили местонахождение и задержали правонарушителя - им оказался 20-летний горожанин.

В Суворовском районе Одессы задержан местный житель, который угрожал взорвать ночной клуб.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, в ночь с 29 на 30 декабря в дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает взорвать один из ночных развлекательных заведений на проспекте Добровольского.

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При обследовании помещения заведения и прилегающей к нему территории взрывных устройств обнаружено не было.

Правоохранители в течение часа установили местонахождение и задержали правонарушителя - им оказался 20-летний горожанин. Парень сообщил ложную информацию о минировании, поскольку обиделся на охрану заведения: «Не смог пройти face control».

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.