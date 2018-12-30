В Хмельницкой области грузовик въехал в кафе: трое погибших, двое травмированных
В Хмельницкой области грузовик DAF на скорости въехал в кафе, в результате чего три человека погибли и еще двое тяжело травмированы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.
Авария произошла в ночь с 29 на 30 декабря на перекрестке возле села Давыдковцы Хмельницкого района.
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Грузовик под управлением 38-летнего хмельничанина двигался из Одессы в направлении Хмельницкого. На перекрестке транспортное средство по неустановленным причинам съехало с дороги на обочину и врезалось в недействующее кафе. В кабине автомобиля на тот момент было пять человек – водитель и четверо пассажиров. Трое из них – водитель и двое мужчин 1990 и 1994 годов рождения – погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин, 1982 и 1994 г.р., госпитализированы в областную больницу.
Отмечается, что спасателям пришлось доставать погибших и пострадавших с помощью специального оборудования.
По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по ч.3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.
Как сообщал УНИАН, на Киевщине в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли три человека.