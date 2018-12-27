В Николаевском морском лицее студенты отказались выходить на занятия

Родители требуют создать комиссию по проверке аварийности здания и начать процесс переселения учеников в надлежащее для учебы здание.

В четверг, 27 декабря, группа № 31 морского лицея в Николаеве объявила бессрочную акцию протеста и не вышла в полном составе (за исключением 1 ребенка) на уроки.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил политолог Федор Левченко.

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Отмечается, что акция протеста связана с ужасными условиями в которых вынуждены учиться студенты лицея.

«Родители учеников протестуют против опасных условий учебы, которые сегодня, по их мнению, есть в здании лицея: трещины в стенах здания, грибок, плесень, влажность, аудитории в подвале, отсутствие противопожарной безопасности и тд.

Родители требуют создать комиссию по проверке аварийности здания и начать процесс переселения учеников в надлежащее для учебы здание.

По словам родителей, их дети не пришли сегодня на уроки, не придут и завтра, также, они уверяют, что если за время новогодних каникул ситуация не разрешится, дети не выйдут на учебу и после каникул», - написал он.