Во Львове до пяти человек возросло число пострадавших в результате взрыва на Рождественской ярмарке (видео)

Четверо пострадавших с места происшествия скорой помощью доставлены в больницу, один человек обратился к медикам самостоятельно.

Во Львове до пяти человек возросло число пострадавших в результате взрыва на Рождественской ярмарке, два человека находятся в тяжелом состоянии.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета. По словам начальника управления здравоохранения Львовского городского совета Владимира Зуба, четырех пострадавших с места происшествия доставили медики скорой помощи, один человек обратился к медикам самостоятельно.

«За медицинской помощью обратились пять человек, четверо доставлены в 8-ю городскую больницу бригадой скорой медицинской помощи и еще один человек обратилась самостоятельно. Все пять человек имеют ожоги различных частей тела. Двое госпитализированы в реанимационное отделение, три человека госпитализированы в ожоговое отделение», - сказал Зуб.

Он также отметил, что в настоящее время состояние пострадавших уточняется.

«Мы не можем делать никаких прогнозов, поскольку зона ожога формируется, глубина и границы распространения ожогового поражения еще не сформированы. Поэтому делать прогнозы на сегодняшний день я не имею возможности и не имею права. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в интенсивной терапии в условиях реанимационного отделения. Все пациенты обеспечены медикаментами из резервов чрезвычайных ситуаций», - подчеркнул медик.

Он также сообщил, что на месте присутствовали заместитель главного врача по хирургической работе, заведующий ожогового отделения, все необходимые специалисты, которые предоставляют пострадавшим необходимую помощь. Одному из тех, кто находятся в реанимации, - 50 лет, остальным - по 22-25 лет.

Зуб уточнил, что четыре человека "были при исполнении каких-то работ и они получили производственную травму, о пятом человеке получил информацию в телефонном режиме, что он самостоятельно обратился, или он помогал тушить, или он работник - информации еще нет».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 декабря, на проспекте Свободы на территории Рождественской ярмарки в 13.22 произошел взрыв в одном из деревянных домиков. Затем пожар перекинулся на два соседних торговых павильона.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности"), предусматривающей наказание - до трех лет ограничения свободы.

Решением городской комиссии по технике безопасности и чрезвычайным ситуациям приостановлена работа всех рождественских ярмарок во Львове.