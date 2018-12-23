В Киеве закрыли станцию метро "Лыбедская" из-за сообщения о минировании
14:44, 23 декабря 2018Происшествия
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Сейчас проводится проверка на наличие взрывчатых веществ. Станция "Лыбедская" закрыта на вход и выход.
Поступил анонимный звонок о минировании / фото УНИАН
В Киеве закрыли вход и выход на станцию метро "Лыбедская" из-за анонимного сообщения о заминировании.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена на своей странице в Twitter.
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"Станция "Лыбедская" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
Раньше с вокзала в Киеве эвакуировали 2 тысячи человек из-за сообщения о "заминировании".
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