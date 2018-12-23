В Киеве закрыли станцию метро "Лыбедская" из-за сообщения о минировании

Сейчас проводится проверка на наличие взрывчатых веществ. Станция "Лыбедская" закрыта на вход и выход.

В Киеве закрыли вход и выход на станцию метро "Лыбедская" из-за анонимного сообщения о заминировании.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена на своей странице в Twitter.

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"Станция "Лыбедская" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Раньше с вокзала в Киеве эвакуировали 2 тысячи человек из-за сообщения о "заминировании".