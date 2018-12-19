Эколог, в дом которого бросили гранату, устанавливал факты незаконной вырубки леса на Днепропетровщине - коллеги

По факту нападения на эколога в Днепропетровской обл. возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Член общественного формирования "ЭкоПатруль", во дворе которого неизвестные взорвали гранату, совместно с коллегами устанавливал факты незаконной вырубки леса в Синельниково Днепропетровской обл.

Об этом рассказала 112.ua председатель общественного формирования "ЭкоПатруль" и председатель общественного совета при Государственной экологической инспекции в Днепропетровской области Татьяна Лампика. Об этом говорится в статье "Гранаты, поджоги, запугивания детей: Как угрожают активистам, борющимся с незаконной вырубкой лесов" на сайте 112.ua.

"К моменту, как "ЭкоПатруль" стал заниматься этим вопросом, было уже вырублено 1,5 га дубовых посадок. Мы стали оказывать сопротивление, но там четкий, налаженный бизнес", - рассказала председатель общественного формирования "ЭкоПатруль".

В связи с выявленными фактами незаконной вырубки на досудебном расследовании в следственном отделе Синельниковского отделения полиции ГУНП в Днепропетровской области находятся 4 уголовных производства. Предварительно они квалифицированы согласно части 1 статьи 246 УК "Незаконная вырубка леса", уточнила юрист "ЭкоПатруля" Наталия Бут, коллега пострадавшего.

По ее словам, экологическая организация передала полиции такие зафиксированные факты: 3 ноября около села Парное были задержаны неустановленные лица, которые, спиливая бензопилами дубы, уничтожили 76 деревьев. В соответствии с возбужденным уголовным производством на две бензопилы и автомобиль был наложен арест. В тот же день по факту уничтожения 30 дубов в селе Вишневецкое был наложен арест еще на две бензопилы черных лесорубов. Активисты "ЭкоПатруля" способствовали задержаниям 21 и 30 ноября, в результате было арестовано еще несколько автомобилей и бензопил.

Согласно Уставу общественного формирования по охране общественного порядка "ЭкоПатруль" и закону Украины "Об участии граждан в охране общественного порядка и государственного контроля", члены формирования помогают органам Нацполиции в обеспечении общественного порядка и соблюдении безопасности, информируют органы Нацполиции о совершенных или готовящихся преступлениях, местах концентрации преступных элементов. Также помогают Нацполиции в выявлении и раскрытии преступлений, розыске лиц, которые их совершили, защите интересов государства, предприятий, учреждений, организаций, граждан от преступных посягательств на сферу экологического законодательства, уточнила Наталия Бут.

Только за последний год в результате деятельности "ЭкоПатруля" было возбуждено 20 уголовных дел в связи с нарушениями законодательства в сфере экологии. В частности, по инициативе организации была проведена проверка прокуратуры в лесном хозяйстве Днепропетровской обл. Был установлен факт коррупции, в результате чего был уволен сотрудник местного лесхоза, причастный к ней, рассказала 112.ua Лампика: "Наша деятельность – это коммуникация между ответственными органами, например, между ГосЧС, полицией, экологической инспекцией. Поскольку мы находимся на местах, в полях, мы видим, что не работает, что нужно улучшить".

Как известно, во двор члена общественного формирования "ЭкоПатруль", который участвовал в разоблачении незаконных вырубок, 11 декабря неизвестные предположительно бросили гранату. По этому факту ГУНП в Днепропетровской области открыли уголовное производство по статье 4 статьи 296 УК ("Хулиганство").