В Харькове псевдополицейские два года шантажировали мужчин из-за их сексуальной ориентации

За период преступной деятельности злоумышленники "заработали" более 700 тысяч гривень.

Прокуратура Харьковской области утвердила обвинение группе разбойников, которые шантажировали мужчин из-за сексуальной ориентации.

Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. Отмечается, что преступники под видом правоохранителей совершили ряд тяжких преступлений.

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Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Нвер Антонян, преступную группу в июне 2015 года организовал и возглавил ранее судимый 42-летний харьковчанин. К делу он привлек 16-летнего юношу, а также еще шестерых знакомых в возрасте от 19 до 39 лет.

Преступники действовали по заранее разработанному плану. Несовершеннолетний через интернет знакомился с мужчинами и предлагал им услуги сексуального характера. Интимные встречи всегда проходили по месту проживания потенциальных жертв.

Вместе с юношей в дом жертвы приезжали и другие участники группы. Дождавшись подходящего момента, злоумышленники заходили в квартиры и представлялись правоохранителями. Они показывали поддельные удостоверения и пугали потерпевших уголовной ответственностью за совращение несовершеннолетнего. За неразглашение подробностей интимной жизни требовали деньги.

Если мужчины не соглашались на их условия, псевдополицейские прибегали к насилию. На потерпевших надевали наручники и угрожали пистолетом. Так, одну из жертв 2 дня удерживали в собственном доме, пока мужчина не согласился переписать на преступников свою квартиру. Еще одного потерпевшего вывезли в лесополосу и под дулом пистолета заставили его передать 100 тысяч. гривень.

За 2 года преступной деятельности злоумышленники "заработали" более 700 тысяч гривень.

Всем участникам преступной группы инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный организованной группой, объединенный с проникновением в жилье).

Организатор схемы подозревается также по ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 353, ч. 1 ст. 304, ч. 1 ст. 263 УК Украины (грабеж, незаконное лишение свободы, самовольное присвоение властных полномочий, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и незаконное обращение с оружием). Кроме того, во время обысков у него обнаружили около 30 г каннабиса (ч. 1. ст. 309 УК Украины).

Незаконное присвоение властных полномочий (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 353 УК), инкриминируют еще 4 участникам группы, которые имели при себе "липовые" удостоверения.

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