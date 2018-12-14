В центре Киева внедорожник влетел в отбойник - водитель погиб на месте (фото, видео)

За рулем находился 45-летний мужчина. Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась реанимировать водителя, но тщетно.

14 декабря на улице Новоконстантиновской произошло ДТП со смертельным исходом. Внедорожник Volvo XC 90 врезался в отбойник при въезде на мост.

Водитель скончался не приходя в сознание. Об этом сообщает "Информатор".

Читайте такжеЗа сутки на Киевщине случилось более 100 ДТП, одно из них - смертельноеАвария случилась около 3:40. Volvo двигался в сторону проспекта Степана Бандеры и при въезде на мост, по неизвестным причинам, влетел в отбойник. За рулем находился 45-летний мужчина. Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась реанимировать водителя, но тщетно.

Судя по повреждениям на лобовом стекле, мужчина не был пристегнут. Что стало причиной фатальной аварии неизвестно, так как на месте не было свидетелей. Среди возможных версий: мокрая дорога или же водитель уснул за рулем. Точные обстоятельства ДТП будет устанавливать следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве автомобиль въехал в школу.