В Днепре подростки бросили с 24-го этажа на головы людей микроволновку (видео)

Полиция устанавливает личности хулиганов, которые едва не убили прохожих.

В центре Днепра группа подростков выбросила с высоты 24-го этажа микроволновку.

Лишь чудом никто не погиб, потому что в тот момент возле новостройки гуляла женщина с ребенком и проходил мужчина, говорится в сюжете ТСН.

Мужчина впоследствии и нашел в соцсетях видео, которое дерзкие молодчики сами же сняли и выложили в сеть ради восхваления.

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"У меня в коляске была дочка, которой год, рядом шел сын. Я услышала свист, грохот – у меня было шоковое состояние. Я схватила ребенка, коляску – и мы быстро оттуда ушли", - рассказала свидетельница инцидента Яна Караул.

Мужчина уже написал заявление в полицию и провел собственное расследование. Он выяснил, что трое юношей и три девушки сняли квартиру в новостройке на сутки, а перед выселением решили швырнуть микроволновку с высоты. Полиция устанавливает личности хулиганов, которые едва не убили прохожих.

"После этого события они хвастались перед охранником этого дома и сбросили это видео. Они вели себя достаточно уверенно – уверены в своей безнаказанности", - рассказал свидетель Никита Загрийчук.

Напомним, в Киеве 7 октября около 15 подростков в возрасте от 10 до 16 лет и дети младшего возраста разгромили магазин на улице Грушевского.