На Буковине отец бил и жестоко насиловал свою 14-летнюю дочь

Девочка целых полгода терпела акты насилия, пока не призналась матери.

В Клишковцах Хотинского района Черновицкой области на днях задержали извращенца, который минимум 7 раз изнасиловал собственную дочь. Ребенку не исполнилось и 14-ти лет.

По словам ребенка, отец впервые напал на нее в конце июля. Вечером он вошел в ванную, где находился ребенок. Насильник угрожал убить дочь и подавил ее сопротивление несколькими ощутимыми ударами по различным частям тела. Затем изнасиловал, лишив девственности, пишет издание "Нарком".

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Девочка решилась рассказать матери о том, что происходит через три недели после последнего изнасилования. Тогда отец не только вступил в сексуальную связь с дочерью, но и больно бил ее головой о батарею.

Медики нашли подтверждение словам ребенка, и насильника задержали. Подозреваемый не стал отпираться, подтвердив, что вступал с дочерью в половую связь против ее воли. За содеянное ему грозит от десяти до пятнадцати лет тюрьмы.

В семье, где происходили шокирующие события, воспитывается два ребенка – у пострадавшей девочки есть братик.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области мужчина насиловал своих дочерей и снимал с ними порно.