В Одесской области разгорелся секс-скандал: школьники сняли гей-порно и выложили в сеть (видео)

Все трое детей из неблагополучных семей и большую часть времени были предоставлены сами себе.

В селе Огородное Болградского района трое учеников 7, 5 и 3 классов сняли гей-порно и опубликовали видео в соцсетях.

Об этом говорится в сюжете 7 канала. Детей узнали и в школе, и в сельсовете.

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Известно, что запись снимали в квартире одного из мальчиков, чьих родителей не было дома. По словам директора школы села Огородное Марии Пинти, за этими детьми родители практически не следят.

Отмечается, что, скорее всего, школьники насмотрелись порнографии в интернете и решили снять свое видео.

Двух учеников перевели в другие школы, один мальчик остался в данном учебном заведении.

С теми, кто участвовал в видео, будут работать психолог и соцслужбы. А их родителям выписали штраф за ненадлежащее воспитание детей.

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