В Киеве спасатели начали проверки сооружений для укрытия населения

В Киеве спасатели начали проверки простых сооружений гражданской защиты города для укрытия населения.

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Как сообщили на сайте ГСЧС, в последние дни участились случаи обращения граждан и представителей СМИ в Главное управление по поводу неточностей мест расположения простых укрытий и сооружений двойного назначения в Киеве на интерактивной карте, составленной в КГГА.

"На совместном совещании спасательных служб и представителей местной власти по инициативе Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве было решено начать проверки простых укрытий и сооружений двойного назначения, их техническое состояние, наличие указательных табличек, информационных табличек с номерами телефонов ответственных лиц и соответствие мест расположения объектов с интерактивной картой Google", - говорится в сообщении.

Соответствующие проверки, по данным ГСЧС, начались в столице сегодня.

"Так, спасатели вместе с представителями органов местной власти спускаются в подземное пространство столицы для осмотра мест укрытия. В случае выявления нарушений или разногласий расположения объектов с интерактивной картой представителями органов местной власти такие нарушения фиксируются и в кратчайшие сроки должны быть устранены", - добавили в ГСЧС.