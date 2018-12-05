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В аэропорту «Киев» самолет столкнулся с генератором – соцсети (фото, видео)

12:11, 05 декабря 2018
Происшествия
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В аэропорту "Киев" самолет не разминулся с генератором / Facebook - Роман Синицын

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Об этом в Facebook сообщил блогер и волонтер Роман Синицын.

«В Международном аэропорту Киев-Джулиани ЯК-40 Моторсичи вот только что не разминулся с генератором (ground power unit). ЯК-40 победил», - отметил он, добавив к своему сообщению фото.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Парижа столкнулись два пассажирских самолета.

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Теги: #самолет#аэропорт#Жуляны