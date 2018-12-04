Под Киевом Toyota сбила патрульного и исчезла, введен план «Сирена»
18:47, 04 декабря 2018Происшествия
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Пострадавшего сотрудника полиции госпитализировали в тяжелом состоянии.
В Киевской области Toyota сбила патрульного / УНИАН
В Киевской области черная Toyota Camry сбила патрульного полицейского и скрылась с места инцидента, правоохранители ввели в столице и области оперативный план «Сирена».
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Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, инцидент произошел на житомирском КП. Пострадавший сотрудник полиции был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии.
Автомобиль, как сообщается, скрылся с места аварии в направлении Киева.
Ранее сообщалось, что в Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые из охотничьего ружья произвели два выстрела по автомобилю городского головы города Березань Владимира Тимченко.
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