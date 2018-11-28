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На Луганщине грузовик протаранил три легковушки, есть погибшие и пострадавшие (фото)

20:26, 28 ноября 2018
Происшествия
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На Луганщине грузовик врезался в три легковушки / фото lg.npu.gov.ua

В результате аварии погибли два человека, еще пять травмированы, сообщили в полиции Луганщины.

фото lg.npu.gov.ua

"Сегодня, в г. Сватово на автомобильном мосту через р. Красная водитель грузового автомобиля FAW, который был загружен песком, совершил столкновение с транспортными средствами "ГАЗ-2217", "ДЕО" и Suzuki Vitara, которые двигались в попутном направлении и перед мостом остановились на запрещающий свет светофора (на мосту ведутся ремонтные работы и движение регулируется светофорами)", - говорится в сообщении.

фото lg.npu.gov.ua

Пострадавших госпитализировали в больницу. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

фото lg.npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, 26 ноября в Черкасской области в результате ДТП с участием трех грузовиков и легковушки погибли четыре человека.

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Теги: #ДТП#Луганщина