На Луганщине грузовик протаранил три легковушки, есть погибшие и пострадавшие (фото)

В результате аварии погибли два человека, еще пять травмированы.

На Луганщине автомобиль FAW, груженый песком, на автомобильном мосту через р. Красная столкнулся сразу с тремя легковушками.

В результате аварии погибли два человека, еще пять травмированы, сообщили в полиции Луганщины.

"Сегодня, в г. Сватово на автомобильном мосту через р. Красная водитель грузового автомобиля FAW, который был загружен песком, совершил столкновение с транспортными средствами "ГАЗ-2217", "ДЕО" и Suzuki Vitara, которые двигались в попутном направлении и перед мостом остановились на запрещающий свет светофора (на мосту ведутся ремонтные работы и движение регулируется светофорами)", - говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали в больницу. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября в Черкасской области в результате ДТП с участием трех грузовиков и легковушки погибли четыре человека.