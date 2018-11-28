В бассейне столичного фитнес-центра утонул мужчина с инвалидностью - СМИ (видео)

Погибшему около 30 лет и это человек с инвалидностью - у него нет обеих рук.

Сегодня, 28 ноября, в клубе "Спорт Лайф", расположенном на столичном Подоле, в бассейне утонул человек.

Полиция подтверждает факт трагедии и сообщает, что утонул мужчина, передает ТСН.

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Погибшему около 30 лет и это человек с инвалидностью - у него нет обеих рук, сообщает издание со ссылкой на собственные источники.

Тем временем спортивное заведение продолжает свою работу и открыто для посетителей. Закрыли только второй этаж, где и расположен бассейн. Посетители о трагедии не знают, а персонал дает расплывчатые ответы.

Как сообщал УНИАН, в Одессе волна смыла девушку с пирса в море, она утонула.