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В бассейне столичного фитнес-центра утонул мужчина с инвалидностью - СМИ (видео)

17:40, 28 ноября 2018
Происшествия
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В Киеве в бассейне фитнес-центра утонул человек / фото УНИАН

Полиция подтверждает факт трагедии и сообщает, что утонул мужчина, передает ТСН.

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Погибшему около 30 лет и это человек с инвалидностью - у него нет обеих рук, сообщает издание со ссылкой на собственные источники.

Тем временем спортивное заведение продолжает свою работу и открыто для посетителей. Закрыли только второй этаж, где и расположен бассейн. Посетители о трагедии не знают, а персонал дает расплывчатые ответы.

Как сообщал УНИАН, в Одессе волна смыла девушку с пирса в море, она утонула.

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Теги: #Киев#утонул в бассейне