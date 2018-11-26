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Забор одесского Дома профсоюза украсили логотипом американского фастфуда, из-за которого вспыхнул скандал в Киеве

16:59, 26 ноября 2018
Происшествия
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KFC в Доме профсоюзов в Одессе / фото dumskaya.net

Логотип сети американских ресторанов быстрого питания KFC появился на временном заборе из профнастила, окружающем Дом профсоюзов на Куликовом поле Одессы.

Об єтом сообщает Думская.

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Авторы, судя по всему, намекают на скандал с открытием ресторана сети в столичном Доме профсоюза, где в 2014 году тоже погибли люди.

Сейчас KFC на Майдане закрыли под давлением общественности. Собственник здания, Федерация профсоюзов Украины, признал, что открывать ресторан в таком месте неэтично и расторг договор аренды.

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Теги: #Одесса#Дом профсоюзов