Забор одесского Дома профсоюза украсили логотипом американского фастфуда, из-за которого вспыхнул скандал в Киеве
16:59, 26 ноября 2018Происшествия
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Авторы, судя по всему, намекают на скандал с открытием ресторана сети в столичном Доме профсоюза.
KFC в Доме профсоюзов в Одессе / фото dumskaya.net
Логотип сети американских ресторанов быстрого питания KFC появился на временном заборе из профнастила, окружающем Дом профсоюзов на Куликовом поле Одессы.
Об єтом сообщает Думская.
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Авторы, судя по всему, намекают на скандал с открытием ресторана сети в столичном Доме профсоюза, где в 2014 году тоже погибли люди.
Сейчас KFC на Майдане закрыли под давлением общественности. Собственник здания, Федерация профсоюзов Украины, признал, что открывать ресторан в таком месте неэтично и расторг договор аренды.
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