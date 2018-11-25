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В центре Львова иностранец пытался совершить самоубийство (фото, видео)

17:17, 25 ноября 2018
Происшествия
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Гражданин Турции пытался прыгнуть с риштовки / фото Андрей Завадский

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Об этом сообщает Varta1.

Мужчина угрожал прыгнуть и требовал, чтобы на место происшествия приехали турецкие полицейские.

Друзьям турка и правоохранителями все же удалось уговорить его передумать, слезть и не совершать самоубийство.

Как сообщал УНАІН, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предложила создать в Украине общенациональную службу поддержки, куда каждый украинец в момент личного кризиса сможет обратиться за помощью.

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Теги: #самоубийство#самоубийство во Львове