В центре Львова иностранец пытался совершить самоубийство (фото, видео)

Мужчину удалось уговорить не прыгать с риштовки.

Во Львове 25 ноября гражданин Турции пытался прыгнуть с риштовки у одного из домов на площади Рынок в центре города.

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Об этом сообщает Varta1.

Мужчина угрожал прыгнуть и требовал, чтобы на место происшествия приехали турецкие полицейские.

Друзьям турка и правоохранителями все же удалось уговорить его передумать, слезть и не совершать самоубийство.

Как сообщал УНАІН, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предложила создать в Украине общенациональную службу поддержки, куда каждый украинец в момент личного кризиса сможет обратиться за помощью.