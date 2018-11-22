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В Запорожье трамвай протаранил маршрутку – пострадали 5 человек (видео)

09:23, 22 ноября 2018
Происшествия
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Трамвай смял переднюю часть маршрутки со стороны водителя / фото zanoza-news.com

Об этом сообщает сайт города Запорожье 061.ua.

Инцидент произошел вечером в среду, 21 ноября в Шевченковском районе города. Трамвай №14 протаранил маршрутку №23. Как рассказала порталу руководитель отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Екатерина Людвик, по предварительным данным, пострадали 5 человек. На месте происшествия работали медики и сотрудники правоохранительных органов.

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В интернете появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия. На нем видно, что основной удар трамвая пришелся на переднюю часть маршрутки со стороны водителя.

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы загорелся трамвай во время следования по маршруту. Вагон загорелся, когда трамвай проезжал недалеко от рынка «Привоз». Пассажиры успели эвакуироваться.

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Теги: #ДТП#Запорожье