В Запорожье трамвай протаранил маршрутку – пострадали 5 человек (видео)

По данным СМИ, у трамвая были неисправные тормоза.

В Запорожье трамвай протаранил переполненную маршрутку, в результате чего пострадали пять человек.

Об этом сообщает сайт города Запорожье 061.ua.

Инцидент произошел вечером в среду, 21 ноября в Шевченковском районе города. Трамвай №14 протаранил маршрутку №23. Как рассказала порталу руководитель отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Екатерина Людвик, по предварительным данным, пострадали 5 человек. На месте происшествия работали медики и сотрудники правоохранительных органов.

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В интернете появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия. На нем видно, что основной удар трамвая пришелся на переднюю часть маршрутки со стороны водителя.

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы загорелся трамвай во время следования по маршруту. Вагон загорелся, когда трамвай проезжал недалеко от рынка «Привоз». Пассажиры успели эвакуироваться.