"Тут погибли люди": на Майдане вспыхнули протесты из-за открытия фаст-фуда в Доме профсоюзов (фото, видео)

Всех ранее задержанных участников протеста отпустили.

В Киеве в сгоревшем во время Революции Достоинства в феврале 2014 года Доме Профсоюзов начал работу ресторан быстрого питания сети KFC, что вызвало возмущение граждан и протесты возле заведения.

Как сообщают пользователи соцсетей, на месте появились представители полиции и Нацгвардии.

После того, как активисты зажгли пиротехнику и расписали стены возле ресторана, полиция начала задерживать протестующих. Во время задержаний применялся слезоточивый газ и средства физического воздействия.

Также правоохранители перекрывали выход из станции метро "Майдан Незалежності".

О конкретных основаниях для задержания сотрудники полиции не сообщали. К отделению полиции на улице Герцена, 9, куда привезли задержанных, прибыли активисты, юристы. Также сообщалось о прибытии на место инцидента нардепа Игоря Луценко.

Лидер националистической организации С14 Евгений Карась уточнил, что среди задержанных - активисты движения.

Обновление: позже стало известно, что всех задержанных активистов отпустили. «Все свободны! Спасибо всем за поддержку », - написал координатор С14 Сергей Мазур на своей странице в Facebook, обнародовав фото с освобожденными протестующими.

Людей становится больше, мусора задержали парней с С14 pic.twitter.com/Qo4fhUIr06 — Петриченко (@Ptrchnk) 21 ноября 2018 г.

А уже народный депутат Луценко подтянулся — Петриченко (@Ptrchnk) 21 ноября 2018 г.

Эго забрызгали лицо адвокату — Петриченко (@Ptrchnk) 21 ноября 2018 г.