В Днепре на остановке нашли труп (фото)

Днепряне вызвали на место сотрудников полиции и скорую помощь

В Днепре сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о смерти мужчины. Как удалось установить, недалеко от 16-й городской больницы на проспекте Богдана Хмельницкого горожане заметили труп мужчины.

Об этом пишет портал dnepr24.

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Днепряне вызвали на место сотрудников полиции и скорую помощь. Как выяснилось, тело мужчины лежало под скамейкой на остановке общественного транспорта. Также на скамейках и на земле были видны следы крови. Как стало известно, на мужчину обратил внимание водитель Kia, когда подъезжал к больнице.

Водитель сообщил, что мужчина сидел на скамейке и раскачивался из стороны в сторону. Что случилось позже и откуда кровь — предстоит выяснить сотрудникам полиции. В результате на место вызвали следственно-оперативную группу и судмедэкспертов.