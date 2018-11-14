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В результате пожара в Запорожье погибли трое детей

09:31, 14 ноября 2018
Происшествия
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Пожар в доме произошел на площади 70 м кв / Иллюстрация УНИАН

Инцидент произошел во вторник, 13 ноября, в 17:15 в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского района.

«В частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 ребенка (2012, 2014 и 2016 годов рождения)», - говорится в сообщении.

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Сотрудникам ГСЧС удалось ликвидировать пожар на площади 70 м кв. в 18:20. К тушению привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы спасательной техники.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября в результате пожара в Днепре погибло трое человек, включая ребенка. Еще одного ребенка удалось спасти, его госпитализировали.

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Теги: #пожар#Запорожье