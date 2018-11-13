В центре Киева прорвало теплосеть, автомобиль провалился в яму с горячей водой (фото, видео)

Движение общественного транспорта на улице Жилянской и Шота Руставели заблокировано.

В центре Киева автомобиль провалился в яму с горячей водой.

Об этом "Киев оперативный" сообщает на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ Киеве прорвало едва открытую теплотрассу (видео, фото)

"Прямо сейчас на Шота Руставели прорвало трубу. Прорвало так, что снесло авто, которое почти провалилось под землю. Движение транспорта полностью перекрыто", - сказано в сообщении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, с 16.47 заблокировано движение троллейбусов №№ 3, 12, 14, 40, 40к и автобусов № 69 на улицах Жилянской и Шота Руставели из-за прорыва теплосети и провала проезжей части. На место вызваны ответственные службы города.

Движение троллейбусов № 3 организовано до Южного вокзала, № 12 – к станции метро «Лыбидская», № 14 – до Дворца спорта, №№ 40,40к – до Железнодорожного массива, автобусов № 69 - к улице Тарасовской.