Под Чернобылем дикое животное стало причиной ДТП с 4 пострадавшими (видео)

Спасателям пришлось деблокировать пострадавших из автомобиля, который съехал в кювет и перевернулся.

Под Чернобылем в результате столкновения легкового автомобиля с диким животным пострадали четверо человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киевской области.

Сообщение об инциденте поступило в оперативно-диспетчерскую службу Чернобыльской зоны с Государственной администрации Зоны отчуждения в воскресенье, 11 ноября, в 15:49. Дорожно-транспортное происшествие случилось на третьем километре автомобильной дороги Чернобыль - Славутич от КПП «Парышев» вне территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения.

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«На месте происшествия спасатели деблокировали четырех пострадавших из автомобиля Renault Duster и в тяжелом состоянии передали их скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате столкновения животное погибло на месте.

Как сообщал УНИАН, в сентябре лось стал причиной ДТП под Киевом.