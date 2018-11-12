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Под Чернобылем дикое животное стало причиной ДТП с 4 пострадавшими (видео)

11:14, 12 ноября 2018
Происшествия
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Спасатели деблокировали пострадавших с Renault Duster и передали их медикам / Фото ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киевской области.

Сообщение об инциденте поступило в оперативно-диспетчерскую службу Чернобыльской зоны с Государственной администрации Зоны отчуждения в воскресенье, 11 ноября, в 15:49. Дорожно-транспортное происшествие случилось на третьем километре автомобильной дороги Чернобыль - Славутич от КПП «Парышев» вне территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения.

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«На месте происшествия спасатели деблокировали четырех пострадавших из автомобиля Renault Duster и в тяжелом состоянии передали их скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате столкновения животное погибло на месте.

Как сообщал УНИАН, в сентябре лось стал причиной ДТП под Киевом.

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Теги: #ДТП#Киевщина#Чернобыльская зона отчуждения