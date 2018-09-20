цей матеріал доступний українською

Лось стал причиной ДТП под Киевом (фото, видео)

10:03, 20 сентября 2018
Происшествия
2648 0
Животное было очень напугано \ dtp.kiev.ua

Читайте такжеНа Полтавщине автомобиль столкнулся с лосем, есть погибшая

Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

"ДТП под Киевом на новоирпенской трассе: несколько машин оказались повреждены из-за лося, выбежавшего в темноте на трассу", – говорится в сообщении.

"Животное тоже задели, но не сильно – лось на ногах и в большой растерянности", – отмечается в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#лось