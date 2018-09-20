Лось стал причиной ДТП под Киевом (фото, видео)

Животное тоже зацепило, но не сильно. Лось был на ногах, но очень напуган.

На трассе под Киевом в среду произошла авария из-за лося. Читайте такжеНа Полтавщине автомобиль столкнулся с лосем, есть погибшая Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook. "ДТП под Киевом на новоирпенской трассе: несколько машин оказались повреждены из-за лося, выбежавшего в темноте на трассу", – говорится в сообщении. "Животное тоже задели, но не сильно – лось на ногах и в большой растерянности", – отмечается в сообщении.

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