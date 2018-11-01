Все трое бездомных, избитые сыном судьи и его другом в Павлограде, умерли - СМИ

Парни ворвались в сторожку на территории бывшей медсанчасти, отмечается, что они били бездомных ногами.

Все трое жертв избиения, которое произошло в Павлограде 14 октября, скончались в больнице.

Об этом "Павлоград.dp.ua" сообщил заместитель главврача больницы №4 по хирургии Искендер Искендеров.

14 октября двое парней выпивали. От скуки решили развлечься — избить бездомных. Из материалов следствия известно, что они ворвались в сторожку на территории бывшей медсанчасти №15 на ул. Плосконоса. Парни били бездомных ногами.

"Первый умер сразу. Второго отправили к Днепру - он умер там. У этих людей были тяжелые травмы черепа, грудной клетки", - рассказал заместитель главврача больницы №4 по хирургии Искендер Искендеров.

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Последняя жертва побоев умерла в ночь с 29 на 30 октября.

"Сначала он поступил к нам с тупым ударом живота, разрывом селезенки и черепно-мозговой травмой. Через час его выписали, а потом он поступил с перитонитом. Прооперировали, но он умер", - сказал медик.

Двое парней, подозреваемых в убийствах, содержатся под стражей без права залога. Это студенты, один из которых учится в Криворожском центре профессионального образования металлургии и машиностроения, второй — студент Днепропетровского государственного университета внутренних дел. Он же является сыном судьи Юрьевского суда.

В университете утверждают, что парня отчислили за несколько недель до избиения.