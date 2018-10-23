На Днепропетровщине двое студентов до смерти забили бездомного - развлекались

От полученных травм один из пострадавших скончался в больнице.

В Павлограде Днепропетровской области под стражей оказались двое студентов, которые ради развлечения жестоко избили бездомных. Один из пострадавших скончался.

14 октября текущего года в городе Павлодаре 20-летний студент вместе с 18-летним приятелем распивали алкогольные напитки. Молодые люди решили развлечься путем избиения лиц, не имеющих определенного места жительства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

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Так, под видом сотрудников полиции злоумышленники пришли на территорию ранее действующей медико-санитарной части и требовали от бездомных вернуть якобы незаконно полученный ими мобильный телефон. Вымышленная история о краже стала поводом для дальнейшего избиения запуганных граждан "правоохранителями".

Молодые люди нанесли трем мужчинам многочисленные удары ногами по телу, причинив им тяжкие телесные повреждения. От полученных травм один из пострадавших скончался в больнице.

Сейчас студентам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Павлоградской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении студентов за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 ч.2 ст.115, ч.2 ст.115 и ч.2 ст.121 УК Украины (законченное покушение на убийство; умышленное убийство из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц; умышленное тяжкое телесное повреждение).

Ранее в полиции рассказали, что отец одного из мальчиков в Одессе избил до смерти бездомного на глазах своей семьи, жены и других детей.