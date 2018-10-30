В центре Киева произошел "взрыв"

По данным полиции, "взрыв" произошел в результате замыкания силового кабеля.

Вечером, 29 октября, в Печерском районе столицы в Киеве, на улице Ивана Кудри произошел "взрыв".

По словам свидетелей, взрыв прогремел возле офисного здания. На месте происшествия были замечены три скорые, две пожарные и 12 полицейских машин, сообщил журналист Станислав Речинский на своей странице в Facebook.

В то же время, в пресс-службе полиции утверждают, что на улице Ивана Кудри, 42 произошел взрыв в результате замыкания силового кабеля.

"Аварийные службы на месте. Кабель обесточили. По словам специалистов, угрозы для киевлян нет", - говорится в сообщении.