В центре Киева произошел "взрыв"
00:30, 30 октября 2018Происшествия
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По данным полиции, "взрыв" произошел в результате замыкания силового кабеля.
Взрыв повредил асфальт на улице / фото facebook.com/UA.KyivPolice
Вечером, 29 октября, в Печерском районе столицы в Киеве, на улице Ивана Кудри произошел "взрыв".
По словам свидетелей, взрыв прогремел возле офисного здания. На месте происшествия были замечены три скорые, две пожарные и 12 полицейских машин, сообщил журналист Станислав Речинский на своей странице в Facebook.
В то же время, в пресс-службе полиции утверждают, что на улице Ивана Кудри, 42 произошел взрыв в результате замыкания силового кабеля.
"Аварийные службы на месте. Кабель обесточили. По словам специалистов, угрозы для киевлян нет", - говорится в сообщении.
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