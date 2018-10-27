В Житомире задержаны лица, которые занимались подделкой документов Украины и ЕС (фото)

В квартирах задержанных проведены санкционированные обыски.

В Житомире вчера задержано трех человек, которые занимались изготовлением и сбытом поддельных документов Украины и ЕС.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Так, противоправную схему незаконного изготовления и сбыта поддельных документов Украины и ЕС уличен в рамках уголовного производства оперативными подразделениями Госпогранслужбы в городе Житомире.

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"Так, вчера, во время документирования преступной деятельности, сотрудники оперативных подразделений Северного регионального управления Госпогранслужбы и следователи Житомирского горотдела полиции, под процессуальным руководством Житомирской местной прокуратуры, с привлечением подразделения оперативного реагирования ДОЗОР, в городе Житомир задержали 3 преступников. Они пытались сбыть поддельные документы граждан Румынии, выдавая их за настоящие", - сказано в сообщении.

Преступники уверяли граждан Украины, что по этим документам они смогут беспрепятственно находиться и работать в странах Европейского Союза.

В квартирах задержанных проведены санкционированные обыски. Изъято оборудование для незаконного изготовления документов и незарегистрированное боевое оружие. Следственные действия продолжаются.