Под Киевом нардеп-«радикал» и экс-глава Житомирской ОГА избили главу сельсовета – СМИ

Пострадавший видел, как пьяные мужчины расстреливают из автомата свой собственный автомобиль, и хотел предложить помощь.

Нардеп от “Радикальной партии Ляшко” Сергей Скуратовский и экс-глава Житомирской ОГА, руководитель Житомирской областной организации этой же партии Юрий Забела жестоко избили главу Плахтинянского сельсовета Макаровского района Александра Сорочана.

Об этом сообщает КиевVласть, ссылаясь на своих инсайдеров. Инцидент произошел 23 октября в Макаровском районе Киевской области.

Скуратовский и Забела, как отмечается, выехали охотиться на фазанов. В ходе отдыха, они, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, расстреляли и сожгли автомобиль Скуратовского.

Александр Сорочан проезжал мимо и заметил, как Скуратовский из автомата расстреливает собственное авто. Он предложил помощь, но нарвался на избиение. Сейчас данные об этом инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований и возбуждено уголовное дело по факту.

Кроме того, утверждается, что Юрия Забелу на Макаровщине простой народ опасается: даже за грибами жители окружающих сел перестали ходить. Ведь, когда Забела с друзьями “охотится”, из домов люди не выходят.

Как пояснили журналистам источники в Киевской облсовете, на охоту Сергей Скуратовский выезжает в угодья, находящиеся на территории Макаровского и Бородянского районов Киевской области. Угодья - это 30 тыс. га земли, находящиеся в пользовании охотничье-рыболовного клуба "Ярик". До недавнего времени этот клуб был подконтролен окружению Януковича, а с весны 2016-го клуб переписали на экс-помощника нардепа-радикала Сергея Скуратовского - Богдана Мотрича. Последний, по неподтвержденной информации даже прописан в квартире семьи народного депутата.

Еще в июне 2017 года издание Bihus.Info сообщало, что в 2014 году прокуратура Киевской области попыталась вернуть 30 тыс. га угодий в государственную собственность, “ведь, как уверяли прокуроры, землю отдали охотникам незаконно - без согласования сельсоветов, на территории которых эти угодья расположены”. Тогда прокуроры суд проиграли.