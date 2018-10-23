Во Франции убили заробитчанина из Украины, тело искали несколько недель – соцсети

Украинец два с половиной месяца работал на стройке в Париже.

Во Франции убили 29-летнего гражданина Украины Василия Штанграта, который работал там на заработках.

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Об этом сообщается в Facebook сообщества Association franco-ukrainienne "ART culture et créativité", которое объединяет украинцев во Франции.

По информации сообщества, Василий – уроженец с. Стенка Бучацкого района Тернопольской области. Мужчина два с половиной месяца работал на стройке в Париже, жил за пределами города с односельчанином. 8 сентября украинец не вернулся с работы.

Тело убитого украинца нашли 2 октября. Украинская громада в середине октября организовала сбор средств на отправку тела мужчины на родину.

Ранее сообщалось, что в Мексике 11 августа жестоко убили 37-летнюю украинку Ярославу Ненастину - части тела нашли в поле неподалеку от города Сан-Педро-Чолуле.