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Под Харьковом вандалы сломали мемориал погибшим во Второй мировой войне (фото)

13:47, 23 октября 2018
Происшествия
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На Харьковщине сломали стелу памяти жертв Второй мировой / hk.npu.gov.ua

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, 22 октября в 19:43 в дежурную часть Липецкого отделения полиции поступила информация от заместителя председателя Циркуновского сельского совета о том, что неизвестные лица разрушили стелу на мемориальном комплексе погибшим односельчанам в годы Второй мировой войны.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа районной полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия. Сейчас проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к данному происшествию.

Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.

hk.npu.gov.ua

В августе сообщалось, что в Харькове школьник совершил надругательство над мемориалом расстрелянным 19 пленным солдатам во время Второй мировой войны, установленном на улице Салтовское шоссе.

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Теги: #Харьковщина#вандалы