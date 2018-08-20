В Харькове школьник справил нужду с памятника погибшим во Второй мировой войне (видео)

Подросток на спор взобрался на памятную плиту и справил малую нужду.

В Харькове школьник надругался над мемориалом расстрелянным 19 пленным солдатам во время Второй мировой войны, установленном на улице Салтовское шоссе.

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Как сообщается на странице сообщества "Харьков 1654" в Facebook, подросток на спор взобрался на памятную плиту и справил малую нужду.

"На Салтовском Шоссе есть мемориальная плита памяти расстрелянным 19 пленным солдатам во время Второй мировой войны. Школьник, проспорив желание, забрался на плиту и помочился", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, на Львовщине задержали мужчину, который сжег государственные флаги возле памятника.