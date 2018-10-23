На Днепропетровщине более тысячи учеников эвакуировали со школы из-за ошибки учительницы по химии (видео)

Учительница химии готовилась к урокам и выпустила из рук ампулу с бромом, которая разбилась

В павлоградской общеобразовательной школе №1 на Днепропетровщине сегодня утром около 1200 учеников эвакуировали из школы из-за того, что в кабинете химии разбилась ампула с бромом.

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Оказалось, что в 7:15 утра учительница химии готовилась к урокам и выпустила из рук ампулу с химикатом, которая разбилась, сообщает 5632. Руководство школы и учителя быстро отреагировали на ситуацию - детей, которые пришли на 8 часов просто не пустили в помещение, присутствующих в здании - эвакуировали.

Сообщается, что угрозы для здоровья учащихся и работников школы нет, однако занятия на сегодня отменили.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября в Броварах из-за аварии детей эвакуировали со школы во время уроков.