В Броварах из-за аварии из школы эвакуировали детей во время уроков (видео)

В настоящее время в учебном заведении работает комиссия.

Эвакуация посреди уроков. Накануне 2,5 тыс. детей срочно вывели из броварской школы №7. Причина - авария на техническом этаже.

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Как говорится в сюжете ТСН, сегодня дети не пришли на учебу, потому что обвалилось перекрытие на техническом этаже. В помещение никого не пускают, потому что говорят, что это опасно. То, что обвалилось перекрытие, поняли по характерным звукам – охранник услышал грохот, после которого начали обследование здания.

Видимых повреждений в классах нет, но детей ради безопасности решили распустить, пока комиссия не определит уровень опасности повреждений.

Консоль, которая обрушилась, была построена в 1973 году, когда школу только возвели. Ее изготовили из кирпича, предназначенного не для несущих конструкций, а для отделочных работ.

Оценка экспертов должна быть готова к концу недели и тогда определят объемы работ. Обещают все отремонтировать в кратчайшие сроки, чтобы не пришлось переводить детей в другие школы. Пока дети находятся на дистанционном обучении.