Массовое убийство в Керчи: пятеро студентов в тяжелом состоянии (видео)

Их оккупационные власти спецрейсом отправили в московскую больницу. В целом, под наблюдением медиков сейчас 44 пострадавших.

По меньшей мере пять студентов Керченского колледжа, которые пострадали при массовом убийстве, сейчас в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Как сообщается в сюжете ТСН, их оккупационные власти спецрейсом отправили в московскую больницу. В целом, под наблюдением медиков сейчас 44 пострадавших.

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Как известно, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство". В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.