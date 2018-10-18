Керченский убийца общался в сети с людьми, воевавшими на Донбассе - СМИ

В сети Росляков искал людей, которые могли бы помочь с покупкой оружия, интересовался, нельзя ли привезти стволы из Чечни, искал воевавших на Донбассе.

Устроивший бойню в колледже Керчи Владислав Росляков как минимум с 14 лет задумывался, где приобрести оружие. В сети он искал людей, которые могли бы помочь с покупкой, интересовался, нельзя ли привезти стволы из Чечни, искал воевавших на Донбассе.

Об этом российскому изданию MK.ru рассказал мужчина, игравший в сети в военную игру вместе с Росляковым. По его мнению, керченского стрелка «обработали» перед нападением.

"Игра стала предлогом для общения со мной. Дело в том, что я успел побывать в Чечне во время военных действий. У меня на страничке были выложены фотографии оттуда. Однажды он поинтересовался моим прошлым, расспросил про Чечню. И дальше пошли вопросы про оружие. На протяжении двух лет он подробно выспрашивал, где можно достать оружие, какое лучше, можно ли собрать самому. Спрашивал, не продает ли кто из знакомых оружие, какое лучше стреляет. Насколько я понял, его интересовала эта тема, он много читал серьезной литературы по поводу оружия, в сети находил людей, которые прошли Чечню, были на Донбассе, задруживался с ним и вел беседы на эту тему. Не удивляюсь, что кто-то из его виртуальных друзей научил его стрелять", - рассказал товарищ Рослякова по игре.

По его словам, на вопросы, зачем ему эта информация, Росляков отвечал: «Интересно» или уходил от ответа.

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"Говорил, что девушки у него нет и скорее всего не будет. Мог еще сказать: «Жизнь у меня хреновая, даже говорить об этом не хочется». Я знал, что девушек у него не было. Друзей тоже. Та страница в соцсети, которую нашли журналисты, была не основная. Вот там он собрал друзей по двум онлайн-играм — Майнкрафт и «В окопе». Была у него страничка, где он дружил по игре «Дота». Когда Росляков выведал у меня всю нужную информацию про оружие, и понял, что большего я рассказать не смогу — а тем более достать что-то, он резко прекратил общение. Просто перестал выходить на связь", - рассказывает мужчина.

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой.

В результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

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