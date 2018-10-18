Все в крови, в стенах - пули: СМИ показали коридор, где керченский убийца расстреливал своих сокурсников (видео 18+)

Коридор, в котором предполагаемый убийца Росляков расстреливал сокурсников, весь залит кровью. В стенах корридора и классов застряли пули.

В сети показали, как сейчас выглядит Керченский технологический техникум (территория аннексированного Крыма), где 17 октября произошло массовое убийство.

Видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash.

Коридор, в котором предполагаемый убийца Росляков расстреливал сокурсников, весь залит кровью. В стенах корридора и классов застряли пули.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой.

В результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство". В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.