Стало известно, что искал в сети керченский убийца незадолго до бойни

Росляков устроил массовое убийство в колледже Керчи 17 октября, следователи приступили к изучению его компьютера.

Следователи приступили к изучению компьютера Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в колледже Керчи.

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Об этом сообщает Телеграмм-канал 112. Отмечается, что последний поисковый запрос убийцы в незакрытой вкладке браузера "как изготовить самодельное взрывное устройство".

"На жестком диске сохранено много картинок/схем/инструкций СВУ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой.

В результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство". В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.