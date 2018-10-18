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Стало известно, что искал в сети керченский убийца незадолго до бойни

11:57, 18 октября 2018
Происшествия
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Росляков покончил с собой / фото Mash

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Об этом сообщает Телеграмм-канал 112. Отмечается, что последний поисковый запрос убийцы в незакрытой вкладке браузера "как изготовить самодельное взрывное устройство".

"На жестком диске сохранено много картинок/схем/инструкций СВУ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой.

В результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство". В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.

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Новость в сюжете: Массовое убийство в Керчи
Теги: #Крым#Керчь#Владислав Росляков