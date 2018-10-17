В Черниговской области очищено 28 из 80 участков разминирования в районе военного арсенала вблизи Ични

В Черниговской области очищено 28 из 80 участков разминирования а районе военного арсенала вблизи поселка Дружба в Ичнянском районе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"По состоянию на 19:00 17 октября, авиация ГСЧС находится в готовности. Пожарно-спасательными подразделениями продолжена работа по обеспечению бесперебойной заправки водой пожарных танков и наполнению пожарного водоема", - говорится в сообщении.

"С начала работ для тушения очагов пожара на технической территории арсенала подразделениями ГСЧС подано более 3,2 тыс. тонн воды, в том числе за сутки от пожарного поезда на тушение подано - 180 тонн; заправка водой пожарных танков Минобороны - 324 тонны", - говорится в сообщении.

Также сказано, что в соответствии с утвержденным премьер-министром Украины планом пиротехническими подразделениями ГСЧС продолжается очистка прилегающей к арсеналу территории.

"Очищено 28 из 80 участков разминирования (за сутки - 3 участка). Изъято 3 тыс. 641 взрывоопасный предмет (за сутки - 1 тыс. 352), отработано 265 сообщений населения об обнаружении боеприпасов (за сутки - 5). На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГСЧС", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.

С прилегающих территорий были эвакуированы более 12 500 человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

В настоящее время проводится операция по разминированию территории в радиусе 10 км от военного арсенала.

По факту взрывов на арсенале открыты уголовные производства - по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) и по ст. 113 (диверсия) УК Украины.

Правительство для преодоления последствий взрывов на военном арсенале вблизи Ични выделило 100 млн грн.